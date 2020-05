Θεσσαλονίκη

Διαρροή υγραερίου σε βενζινάδικο: Σωτήρια η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής (βίντεο)

Απετράπη ισχυρότατη έκρηξη. Τα επίπεδα της μόλυνσης από το πυκνό νέφος υγραερίου εξετάζουν οι ειδικοί.

Το ενδεχόμενο μόλυνσης λόγω της διαρροής υγραερίου που σημειώθηκε σήμερα, κατά τη διάρκεια γεμίσματος δεξαμενής σε πρατήριο καυσίμων στην περιοχή του Νέου Ρυσίου, στο 12ο χιλιόμετρο της οδού Θεσσαλονίκης – Περαίας, θα εξετάσουν οι υπηρεσίες Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως ανέφερε ο επικεφαλής του τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, Μπάμπης Στεργιάδης.

«Ενημερώθηκαν και οι υπηρεσίες της Περιφέρειας, οι υπηρεσίες Περιβάλλοντος και η Διεύθυνση Μεταφορών έτσι ώστε να ελεγχθούν όλα τα νόμιμα παραστατικά που έπρεπε να τηρεί το βυτιοφόρο καθώς επίσης και το περιβάλλον, για την περίπτωση που υπάρχει μια διαρροή και μια μόλυνση στην περιοχή. Αυτά θα ακολουθηθούν στην πορεία. Σιγά-σιγά θα γίνουν και οι πρώτες μετρήσεις και από την Πυροσβεστική για τη διαρροή του αερίου» επεσήμανε, μεταξύ άλλων, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους.

Ο κ. Στεργιάδης σημείωσε ότι «το πρόβλημα δημιουργήθηκε τη στιγμή της εκφόρτωσης από το βυτιοφόρο προς το πρατήριο» και πρόσθεσε: «έσπασε μια αντλία και άρχισε να υπάρχει διαρροή υγραερίου». Για την κυκλοφοριακή συμφόρηση που δημιουργήθηκε στην περιοχή λόγω του αποκλεισμού της κυκλοφορίας, σχολίασε ότι το περιστατικό συνέπεσε με την έναρξη των εξορμήσεων των πολιτών στις παραλίες της Επανομής, ενώ τόνισε ότι στη συνέχεια σταδιακά η κίνηση αποκαταστάθηκε.

Από την πλευρά του, ο υποστράτηγος του Πυροσβεστικού Σώματος, Σπυρίδων Βαρσάμης, συντονιστής επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, έκανε λόγο για «αστοχία σε βάνα του υγραερίου με αποτέλεσμα να υπάρχει ελεύθερη διαρροή πολύ μεγάλης ποσότητας υγραερίου».

«Είχε δημιουργηθεί πυκνό νέφος υγραερίου, η κατάσταση χαρακτηρίστηκε ως πάρα πολύ επικίνδυνη, η κινητοποίηση ήταν άμεση και πολύ μεγάλη με 12 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα, όχημα αναπνευστικών συσκευών και 30 συνολικά πυροσβεστικούς υπαλλήλους αλλά και εθελοντικό του Δήμου Συκεών. Καταφέραμε να περιορίσουμε το υγραέριο που διέρρεε σε συγκεκριμένο χώρο και να το διαλύουμε διαρκώς με νερό. Οι συγκεντρώσεις του υγραερίου στο σημείο έφτασαν να ξεπεράσουν και το 90% κάποιες στιγμές», ανέφερε ο κ. Βαρσάμης.

Γνωστοποίησε ότι υπήρξε ελαφρύς τραυματισμός του οδηγού του βυτιοφόρου λόγω του υγραερίου που βγαίνει παγωμένο από το σημείο της διαρροής. Για το ενδεχόμενο έκρηξης λόγω της διαρροής, σημείωσε ότι «το υγραέριο είχε αρχίσει να βγαίνει προς το δρόμο οπότε υπήρχε κίνδυνος από κάποιο σπινθήρα ή άλλη αιτία να υπάρξει ανάφλεξη» στο σημείο όπου είχε διαρρεύσει το υγραέριο. Τόνισε, τέλος, ότι ευτυχώς το ενδεχόμενο αυτό αποτράπηκε χάρη στις έγκαιρες και συντονισμένες προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων στην επιχείρηση ενώ σημείωσε ότι «τώρα θα ελέγξουν και οι αρμόδιες υπηρεσίες, η αστυνομία, το ανακριτικό της πυροσβεστικής, αλλά και η διεύθυνση Μεταφορών τα θέματα για το τι προκάλεσε το ατύχημα και τι άλλο χρειάζεται να ελεγχθεί».

