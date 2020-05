Αχαΐα

Έβαλε φωτιά στο Νοσοκομείο Πατρών

Συναγερμός σήμανε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου, όταν μία γυναίκα που νοσηλευόταν έβαλε φωτιά.

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε ειδικό θάλαμο όπου νοσηλευόταν κρατούμενη.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και στο σημείο έσπευσαν μέλη της ασφάλειας του Νοσοκομείου, που έσβησαν τη φωτιά, προτού πάρει διαστάσεις.

Όπως διαπιστώθηκε, η γυναίκα, αν και φρουρούμενη, έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού της, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Η κρατούμενη ήταν μέλος σπείρας που εξαρθρώθηκε πριν από λίγες μέρες, μετά από αστυνομική επιχείρηση στον καταυλισμό Ρομά στα Σαγέικα δυτικής Αχαΐας.

Η ίδια, μαζί με δύο ακόμα άτομα, από τους τέσσερις συλληφθέντες κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Δρούσαν σε σπίτια στην πόλη των Πατρών, από όπου αφαιρούσαν χρήματα και κοσμήματα μεγάλης αξίας. Η λεία τους υπολογίζεται σε 87.000 ευρώ, ενώ έως τώρα έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 28 υποθέσεις.