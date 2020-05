Ηράκλειο

Τροχαίο στη Μεσαρά: Βγήκε από την Εντατική η σύζυγος του θύματος

Παραμένει άγνωστο αν έχει ενημερωθεί για την τραγωδία που έπληξε την οικογένειά της.

Ευχάριστα είναι τα νέα για την σύζυγο του αδικοχαμένου Γιάννη Κατσούνα, που έχασε τη ζωή του προ ημερών σε τροχαίο δυστύχημα, στο δρόμο Μοίρες - Άγιοι Δέκα, στον νομό Ηρακλείου, έπειτα από σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων.

Η γυναίκα βγήκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και τα τελευταία 24ώρα νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική του Βενιζέλειου Νοσοκομείου.

Σύμφωνα με τον διοικητή του Νοσοκομείου, κ. Τερζάκη στο neakriti: «Η κατάσταση της υγείας της Βιολέτας Λ. βαίνει καλώς. Έχει ένα κάταγμα στη λεκάνη, ένα κάταγμα στο κρανίο, για το οποίο και χειρουργήθηκε, ενώ αναμένεται να υποβληθεί και σε νέα χειρουργική επέμβαση εξαιτίας προβλήματος στο αριστερό μάτι».

Δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει ενημερωθεί ακόμη για το τραγικό συμβάν, ωστόσο σύμφωνα με τον διοικητή του Νοσοκομείου, η γυναίκα εμφανίζεται ανήσυχη.

Το τραγικό τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο έχασε την ζωή του ο 33χρονος Γιάννης Κατσούνας, σημειώθηκε στις 10 το βράδυ του Σαββάτου, 9 Μαΐου, στις αρχαιότητες της Γόρτυνας, όταν συγκρούστηκαν μεταξύ τους - υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες - δύο οχήματα.

Αδιαμφισβήτητη είναι, ωστόσο, η σφοδρότητα της σύγκρουσης, καθώς και τα δύο Ι.Χ. καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Χρειάστηκε μάλιστα η επέμβαση της 3ης ΕΜΑΚ προκειμένου να απεγκλωβιστούν από τα συντρίμμια του αυτοκινήτου τους ο άτυχος Γιάννης και η σύζυγός του Βιολέτα.