Λάρισα

Νεκρός αστυνομικός που καταπλακώθηκε από τρακτέρ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικό τέλος είχε ένας νέος αστυνομικός την ώρα που εκτελούσε αγροτικές εργασίες.

Την ζωή του έχασε ένας 35χρονος, ο οποίος την ώρα που εκτελούσε αγροτικές εργασίες, καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του στη περιοχή του Πυργετού.

O 35χρονος κινούνταν με τον τρακτέρ το οποίο έφερε και καρότσα, από τον Πυργετό προς την περιοχής της Αιγάνης και για αδιευκρίνιστους μέχρι στιγμής λόγους, έχασε τον έλεγχο του γεωργικού μηχανήματος με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει.

Η τοπική κοινωνία του Πυργετού και της Λάρισας έχει βυθιστεί στο πένθος, στο άκουσμα του ξαφνικού θανάτου του 35χρονου αστυνομικού.

Ο Μάριος Παπαδημητρούλας υπηρετούσε στο Αστυνομικό Τμήμα Τεμπών. Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός 7χρονου παιδιού.

«Ήταν ένα παιδί φιλότιμο, μαχητής στη ζωή του, προσπαθούσε όπως όλοι μας να φτιάξει τη ζωή του σε μία παραγωγική ηλικία. Δυστυχώς η κακιά στιγμή του στέρησε τη ζωή. Καλό παράδεισο να έχει. Κρίμα από τον Θεό και την Παναγία. Εκ μέρους του Σωματείου εκφράζω τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του, να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει», δήλωσε στο onlarissa.gr ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας κ. Θανάσης Νταβούρας.