Θεσσαλονίκη

Μεγάλες ζημιές από έκρηξη σε ΑΤΜ (εικόνες)

Σε μεγάλη ακτίνα έφτασαν τα θραύσματα που προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές.

Σοβαρές καταστροφές σε εμπορικό κέντρο προκάλεσε η έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στα Λαγυνά Θεσσαλονίκης.

Το ΑΤΜ ήταν αυτόνομο στο χώρο, η έκρηξη ωστόσο ήταν τόσο ισχυρή που προκάλεσε καταστροφές σε καταστήματα, καφετέριες και παιδότοπο που βρίσκονται σε μεγάλη ακτίνα από το σημείο.

Δεν έχει γίνει γνωστό αν οι δράστες κατάφεραν να πάρουν τα χρήματα.

Δεν έγιναν συλλήψεις οι προσαγωγές.

Το εμπορικό κέντρο ανοίγει σήμερα.