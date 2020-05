Θεσσαλονίκη

Αιματηρή συμπλοκή στη Θεσσαλονίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο περιστατικό συμπλοκής στο κέντρο της πόλης.

Ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός συμπλοκής που σημειώθηκε στις 4 τα ξημερώματα, στη συμβολή των οδών Κασσάνδρου και Αισχύλου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο επεισόδιο ενεπλάκησαν τέσσερις αλλοδαποί, μεταξύ αυτών 44χρονος Αλβανός υπήκοος, που χτυπήθηκε με μαχαίρι και διακομίστηκε τραυματισμένος σε νοσοκομείο της πόλης.

Το περιστατικό ερευνάται από αστυνομικούς του τμήματος Λευκού Πύργου.