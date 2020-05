Ηράκλειο

Κρητικός άφησε σημείωμα στους κλέφτες (εικόνες)

Απελπισμένος από τις απανωτές "επισκέψεις", άφησε το μήνυμα. Δείτε τι έγραφε...

Σημείωμα στους περαστικούς που αρπάζουν τη σοδειά του άφησε ένας αγρότης στην Κρήτη.

Ο απελπισμένος αγρότης έχει κρεμάσει σε πολλά σημεία του φράχτη του, στον κήπο του, στην Πάνω Ρίζα Ηρακλείου, το ίδιο σημείωμα «έκκληση».

«Ότι έχετε πάρει καλό να σας κάνει!!! Αφήστε όμως κάτι να ταΐσω και εγώ τα κοπέλια μου!!!!», γράφει ο αγρότης σε όσους απερίσκεπτα κόβουν τους καρπούς του, περνώντας από το σημείο.