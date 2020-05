Αιτωλοακαρνανία

Τον πήρε στο κατόπι και τον πυροβολούσε

Χειροπέδες σε έναν άνδρα για πυροβολισμούς κατά συνομήλικου του, αλλά και νεαρής κοπέλας.

Το ενδεχόμενο των προσωπικών διαφορών ερευνά η Αστυνομία, σχετικά με τα κίνητρα της απόπειρας ανθρωποκτονίας που σημειώθηκε σε περιοχή του Αιτωλικού, με δράστη έναν 61χρονο και θύμα έναν 63χρονο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο δράστης αποπειράθηκε να τραυματίσει θανάσιμα τον 63χρονο, πυροβολώντας τον με κυνηγετική καραμπίνα, την στιγμή που επέστρεφε στο σπίτι του.

Στη συνέχεια ο 63χρονος, προκειμένου να διαφύγει, μπήκε σε σπίτι συγγενικού του προσώπου. Όμως, ο 61χρονος τον ακολούθησε και πυροβόλησε ακόμη δυο φορές εναντίον του και εναντίον μιας 23χρονης που βρισκόταν στο σπίτι, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός.

Στο πλαίσιο των ερευνών που έκαναν οι αστυνομικοί του τμήματος Αιτωλικού, εντόπισαν τον 61χρονο σε αγροτική περιοχή, κοντά στο σπίτι του και τον συνέλαβαν.

Σε έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του συλληφθέντα ένα κυνηγετικό όπλο και 89 φυσίγγια, ενώ κατά την εξερεύνηση στον τόπο του περιστατικού βρέθηκαν τέσσερις κάλυκες.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσολογγίου.