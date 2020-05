Αιτωλοακαρνανία

Βίντεο - σοκ: 17χρονος έκανε “βουτιά” από τον Φάρο στην Ναύπακτο (βίντεο)

Το στοίχημα που παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή. Η στιγμή που ο νεαρός πηδάει από τον Φάρο και τραυματίζεται σοβαρά.

Στοίχημα με τους φίλους του έβαλε ένας έφηβος στην Ναύπακτο, ο οποίος ανέβηκε στον Φάρο στο λιμάνι της πόλης για να κάνει βουτιά, αλλά τελικά τραυματίστηκε σοβαρά από την πτώση του.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο 17χρονος διστάζει να πηδήξει, αφού όπως λένε οι φίλοι του, δεν το είχε ξανακάνει ποτέ.

Σήμερα το πρωί η μητέρα του νεαρού ευχαρίστησε τον Θεό που το παιδί της επέζησε από αυτό το φρικτό περιστατικό και τον κόσμο για την συμπαράστασή του.

Συγκεκριμένα έγραψε:

«Ευχαριστώ πολύ για την συμπαράσταση του απλού κόσμου και μόνο αυτό!!!! Οι αρχές ΑΠΏΝ!!!! ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΉΣΩ ΤΟΝ ΘΕΌ ΠΟΥ ΤΟΝ ΆΦΗΣΕ ΝΑ ΖΗΣΕΙ????ΕΛΠΊΖΩ να είναι το τελευταίο παιδί που το κάνει αυτό το λάθος..

Λίγο προσοχή ζητείται από τις αρχές της πόλης….

Επίσης, ανεβάζοντας την εικόνα με το παιδί της στην άκρη του Φάρου, γράφει: «Αυτό το παιδί δεν το είδε κανείς?Το λιμάνι ήταν γεμάτο από κόσμο…».

Πηγή: patrastimes.gr