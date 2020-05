Ηράκλειο

Παρέλαβε με κούριερ ναρκωτικά (εικόνες)

Τον «τσάκωσαν» την ώρα που παρέλαβε το δέμα με τα ναρκωτικά.

Συνελήφθη το πρωί στο Ηράκλειο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου, ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Ναρκωτικών ουσιών.

Κατά την διάρκεια ελέγχου στον ημεδαπό, την ώρα που παραλάμβανε δέμα από μεταφορική εταιρεία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 23,3 γραμμάρια αμφεταμίνης και ένα κινητό τηλέφωνο.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου.