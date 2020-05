Σέρρες

Αιματηρή συμπλοκή στις φυλακές Νιγρίτας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι τραυματίες κρατούμενοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο...

Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν μετά από συμπλοκή που σημειώθηκε για προσωπικούς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λόγους, το απόγευμα της Δευτέρας, στις φυλακές Νιγρίτας Σερρών.

Στο αιματηρό περιστατικό ενεπλάκησαν 9 άτομα, στην πλειονότητά τους αλλοδαποί. Πιθανότατα η συμπλοκή έγινε την ώρα του προαυλισμού. Οι 4 τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ενώ η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Α.Τ. Βισαλτίας, διερευνάται η ταυτότητα των δραστών, καθώς και κατά πόσο χρησιμοποιήθηκαν αυτοσχέδια μαχαίρια.