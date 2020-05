Κυκλάδες

Πρόσκρουση πλοίου στο λιμάνι της Σαντορίνης

Αναταραχή, νωρίς το πρωί, στο λιμάνι του Αθηνιού.

Στο λιμάνι του Αθηνιού στη Σαντορίνη προσέκρουσε ελαφρά, στις 7:39 σήμερα το πρωί, το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίου OLYMPUS κατά τη διάρκεια χειρισμών πρόσδεσης, χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Από την πρόσκρουση προκλήθηκαν εκδορές στην αριστερή πλευρά του πλοίου πάνω από την ίσαλο γραμμή.

Στο OLYMPUS -που εκτελεί το δρομολόγιο Πειραιά, Μήλο, Θήρα Ρέθυμνο- επιβαίνουν 50 επιβάτες, 6 ΙΧ, 13 φορτηγά και ένα δίκυκλο.

Το πλοίο αφού επιθεωρηθεί από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα αναμένεται να συνεχίσει το προγραμματισμένο δρομολόγιό του εντός της ημέρας.