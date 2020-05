Καβάλα

Καρέτα –καρέτα ξεβράστηκε στην Καβάλα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νεκρή εντοπίστηκε σε παραλία της Καβάλας η θαλάσσια χελώνα.

Μία θαλάσσια χελώνα Καρέτα –Καρέτα ξεβράστηκε στην παραλία Κεραμωτής του δήμου Νέστου, το πρωί της Δευτέρας.

Η περίπου ενός μέτρου χελώνα δεν έφερε σημάδια τραυματισμού.

Εντοπίστηκε από λουόμενους, οι οποίοι ειδοποίησαν το Λιμενικό και ακολουθήθηκε η διαδικασία της περισυλλογής της για την υγειονομική ταφή της.