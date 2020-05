Ηλεία

Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό – Απεγκλωβίστηκε ζωντανή η οδηγός (εικόνες)

Σώθηκε από “θαύμα” η οδηγός ΙΧ, όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος και αυτό έπεσε σε γκρεμό.

“Άγιο” είχε μία γυναίκα στην Ηλεία, η οποία λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Τρίτης, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της, περίπου στο 12o χλμ, Πύργου – Πατρών, κοντά στο χωριό Δουναίικα, του δήμου Ήλιδας, με αποτέλεσμα να βγει από τον δρόμο και να πέσει στον γκρεμό.

Όπως μεταδίδει το patrisnews.com, η γυναίκα απεγκλωβίστηκε έπειτα από επιχείρηση της Πυροσβεστικής. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο, για προληπτικούς λόγους, καθώς την… γλίτωσε μόνο με λίγες γρατζουνιές.