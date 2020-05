Τρίκαλα

“Μεταγωγή” νεκρού κρατούμενου για να τον αποχαιρετίσει ο πατέρας του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Πάγωσαν» όσοι είδαν την νεκροφόρα να μπαίνει στη φυλακή Τρικάλων.

Θύμα δολοφονικής επίθεσης έπεσε κρατούμενος των φυλακών Λάρισας, από το αυτοσχέδιο μαχαίρι 23χρονου συγκρατούμενού του.

Ο πατέρας του 31χρονου που έπεσε νεκρός, κρατείται στις φυλακές Τρικάλων και θέλησε να αποχαιρετίσει τον γιο του, προτού η σορός του ταξιδέψει για την τελευταία της κατοικία στην πατρίδα τους, τη Βουλγαρία.

Ο πατέρας κίνησε όλες τις νόμιμες διαδικασίες και δόθηκε η απαραίτητη άδεια.

Έτσι, αφού ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες, το μεσημέρι της Τρίτης έφτασε στις φυλακές Τρικάλων η σορός του νέου άνδρα.

Ο πατέρας του τον ασπάστηκε, αποχαιρετώντας τον προτού αναχωρήσει η νεκροφόρα για τη Βουλγαρία.

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, στις φυλακές Τρικάλων έχουν γίνει γάμος και βάπτιση τόσο κρατούμενου, όσο και παιδιού κρατουμένου.