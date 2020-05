Λάρισα

Εκτροπή νταλίκας στην Εθνική Οδό (εικόνες)

Κλειστή παρέμεινε για αρκετή ώρα μία λωρίδα και η ΛΕΑ.

Εκτροπή νταλίκας σημειώθηκε στις 7.40 το πρωί της Τετάρτης ένα χιλιόμετρο πριν από τα διόδια Μοσχοχωρίου, στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Το ευτύχημα είναι ότι από το τροχαίο δεν υπήρξε τραυματισμός, ούτε του οδηγού της νταλίκας, ούτε κάποιου διερχόμενου από το σημείο.

Το πεπιεσμένο χαρτί, ωστόσο, που μετέφερε η νταλίκα έφυγε στο οδόστρωμα και χρειάστηκε γερανός για να το απομακρύνει.

Έτσι, η μία λωρίδα κυκλοφορίας και η ΛΕΑ παρέμειναν κλειστές για αρκετή ώρα.

Πηγή: larissanet.gr