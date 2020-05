Κυκλάδες

Τον δάγκωσε οχιά στο πόδι!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περιπέτεια για νεαρό που κατέληξε στο νοσοκομείο.

Οχιά δάγκωσε στο πόδι νεαρό που περπατούσε στις Καμάρες Σίφνου.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε άμεσα στο περιφερειακό ιατρείο Σίφνου και από εκεί με πλωτό σκάφος στο νοσοκομείο Σύρου όπου και νοσηλεύεται.

Πριν από λίγες ημέρες αντίστοιχο περιστατικό υπήρξε και στο κέντρο υγείας Μήλου.

Ο συγκεκριμένος τύπος οχιάς συναντάται στην Σίφνο, τη Μήλο, την Κίμωλο και την Πολύαιγο και είναι προστατευόμενο είδος.

Πηγή: kaipoutheos.gr