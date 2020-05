Αιτωλοακαρνανία

Παρέδωσε τσαντάκι με 5000 ευρώ!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέσα εκτός από τα χρήματα, υπήρχε και πανάκριβο κινητό τηλέφωνο αλλά και τα προσωπικά έγγραφα του κατόχου.

Παράδειγμα προς μίμηση αποτελεί η πράξη ενός αστυνομικού από το Αγρίνιο, ο οποίος παρέδωσε τσαντάκι με 5.000 ευρώ.

Το τσαντάκι βρήκε το πρωί η σύζυγος του αστυνομικού και αμέσως εκείνος, το ανέφερε στην υπηρεσία του. Ο κάτοχος της τσάντας δεν άργησε να βρεθεί και γρήγορα κλείστηκε και το ραντεβού αστυνομικού – κατόχου για να του παραδώσει το τσαντάκι.

Μέσα εκτός από το ποσό των 5.000 ευρώ που ήταν σε πορτοφόλι, υπήρχε και πανάκριβο κινητό τηλέφωνο αλλά και τα προσωπικά έγγραφα του κατόχου.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας, με ανακοίνωσή της, εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά της συγχαρητήρια για την αξιέπαινη πράξη αστυνομικού που υπηρετεί στο Α.Τ. Αγρινίου.

Πηγή: agriniosite