Λέσβος

Σεισμός στην Μυτιλήνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σεισμική δόνηση αναστάτωσε τους κατοίκους του νησιού. Ποιο είναι το μέγεθος και το επίκεντρο του σεισμού.

Σεισμική δόνηση έντασης σύμφωνα με την πρώτη μέτρηση του γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στις 2 παρά 5 το μεσημέρι στο θαλάσσιο χώρο 20 μόλις χιλιόμετρα νότια της πόλης της Μυτιλήνης. Ακριβώς μπροστά από την είσοδο του κόλπου της Γέρας.

Η σεισμική ένταση με μικρό εστιακό βάθος, μόλις 10 χιλιόμετρα έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην πόλη της Μυτιλήνης.