Θεσσαλονίκη

Συνελήφθη επίδοξος βιαστής στο Καλοχώρι (βίντεο)

Τον 29χρονο κατήγγειλαν τρεις γυναίκες. Ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί την Πέμπτη ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Ο φόβος και τρόμος ανυποψίαστων γυναικών, οι οποίες έκαναν την βόλτα τους στην περιοχή του Φράγματος Καλοχωρίου, είχε γίνει ένας 29χρονος άνδρας.

Το προηγούμενο διήμερο φέρεται ότι παρενόχλησε, σύμφωνα με τις καταγγελίες, τρεις γυναίκες.

Σε βάρος του 29χρονου άνδρα από το Ιράκ, σχηματίσθηκε δικογραφία για απόπειρα βιασμού, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και κλοπή.

Σήμερα οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη.