Κι άλλη νεκρή καρέτα –καρέτα στην Καβάλα (εικόνες)

Μέσα σε λιγότερο από ένα 24ώρο ξεβράστηκε σε διαφορετική παραλία κι άλλη θαλάσσια χελώνα.

Δύο θαλάσσιες χελώνες εντοπίστηκαν νεκρές, μέσα σε διάστημα μικρότερο του ενός εικοσιτετραώρου, σε παραλίες της Καβάλας. Η πρώτη χελώνα εντοπίστηκε σε παραλία της Κεραμωτής, ανατολικά της Καβάλας και η δεύτερη σε παραλία εντός του αστικού ιστού της πόλης. Και στις δυο περιπτώσεις τα άτυχα ζώα φέρουν εμφανή σημάδια τραυματισμού στο σώμα τους. Οι λουόμενοι που τις εντόπισαν επικοινώνησαν με το λιμεναρχείο και τον δήμο προκειμένου να γίνει η περισυλλογή και να προχωρήσει η διαδικασία της υγειονομικής ταφής τους.

Τους δύο τελευταίους μήνες έχει αυξηθεί ο αριθμός των θαλάσσιων χελωνών που εντοπίζονται νεκρές σε ακτές κατά μήκος της θαλάσσιας περιοχής τόσο του κόλπου της Καβάλας όσο και λίγο ανατολικότερα, στο παραλιακό μέτωπο της Ξάνθης.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο βιοχημικός ερευνητής Δρ. Γρηγόρης Κρέη, διευθυντής του Ινστιτούτου Αλιευτικών Ερευνών (ΙΝΑΛΕ) του ΕΘΙΑΓΕ στη Νέα Πέραμο Καβάλας, είχε επισημάνει ότι ο θάνατος αυτών των θαλάσσιων ειδών οφείλεται κυρίως σε ανθρώπινες δραστηριότητες. «Τόσο οι θαλάσσιες χελώνες όσο και τα δελφίνια, μπορούν να τραυματιστούν πολλές φορές και θανάσιμα είτε γιατί μπλέκονται στα δίκτυα των ψαράδων, είτε γιατί έχουν χτυπηθεί από την προπέλα κάποιου σκάφους, είτε ακόμα γιατί έχουν καταπιεί κάποιο πλαστικό που δυστυχώς δεν μπορεί να επεξεργαστεί το πεπτικό τους σύστημα. Υπάρχει πάντα βέβαια και το ενδεχόμενο του φυσικού θανάτου του ζώου».

Ο κ. Κρέη είχε αναφέρει ακόμα πως είδη όπως η θαλάσσια χελώνα κατά πάσα πιθανότητα δεν αναπαράγονται στα νερά της περιοχής του βορειοανατολικού Αιγαίου όπου εντοπίζονται νεκρά, ωστόσο ταξιδεύουν μέχρι εδώ προς αναζήτηση τροφής ή για διάφορους άλλους λόγους. Ο διευθυντής του ΙΝΑΛΕ διατύπωσε επίσης την άποψη ότι τον χειμώνα παρατηρούνται περισσότερα περιστατικά θανάτου τέτοιων θαλάσσιων ειδών καθώς τους καλοκαιρινούς μήνες η ανθρώπινη δραστηριότητα στο θαλάσσιο περιβάλλον λειτουργεί αποτρεπτικά για την προσέγγιση των ζώων προς τις ακτές.

