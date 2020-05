Λασιθίου

Σεισμός στην Κρήτη

Συνεχίζεται η σεισμική δραστηριότητα στο νησί. Αναστάτωση στους κατοίκους.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κρήτη λίγο μετά τις 5 το απόγευμα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων και σημειώθηκε 110 χιλιόμετρα νότια της Ιεράπετρας.

Νωρίτερα το πρωί είχε σημειωθεί σεισμική δόνηση στη συγκεκριμένη περιοχή ύψους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.