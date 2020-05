Θεσσαλονίκη

Παράσυρση από χείμαρρο: Δραματική διάσωση οδηγού (βίντεο)

Καρέ- καρέ καταγράφηκε η διάσωση νεαρού οδηγού, ο οποίος παρασύρθηκε από χείμαρρο σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Πραγματική μάχη έδωσαν οι πυροσβέστες για να σώσουν κυριολεκτικά τη ζωή νεαρού οδηγού, το όχημα του οποίου παρασύρθηκε από τα νερά ορμητικού χειμάρρου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Καβαλάρι Θεσσαλονίκης, όταν το αυτοκίνητο του νεαρού παρασύρθηκε.

Η παρέμβαση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση και ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Παπανικολάου με υποθερμία, όμως η κατάσταση της υγείας του είναι άψογη.

Πηγή: thestival.gr