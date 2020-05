Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Χείμαρρος “κατάπιε” σπίτι (βίντεο)

Από θαύμα σώθηκαν οι κάτοικοι του σπιτιού, μέσα από το οποίο πέρασε ο χείμαρρος.

Μεγάλες καταστροφές υπέστη σπίτι στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης που έπληξε την περιοχή.

Τα νερά μπήκαν μέσα στο σπίτι, παρασύροντας σχεδόν τα πάντα στο πέρασμά τους.

Το ζευγάρι που ζει στο σπίτι κατάφερε να βγει εγκαίρως με τη βοήθεια συγγενών τους και πήραν μαζί τους και ό,τι πρόλαβαν.

Μάλιστα, από την ορμή των νερών παρασύρθηκε και ο φράχτης του σπιτιού.

Το βράδυ, ένας οδηγός στο Καβαλάρι Θεσσαλονίκης είχε παρασυρθεί το όχημα οδηγού και χρειάστηκε να στηθεί επιχείρηση για τη διάσωσή του. Μεταφέρθηκε στο Παπαπανικολάου, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.