Λέσβος: Αφίξεις προσφύγων και μεταναστών

Σε υποχρεωτική καραντίνα μπαίνουν οι αφιχθέντες στη Λέσβο.

Δύο βάρκες με 67 συνολικά επιβαίνοντες πρόσφυγες και μετανάστες άνδρες γυναίκες και πολλά παιδιά, πέρασαν στη Λέσβο χθες το βράδυ. Στη μια επέβαιναν 51 άτομα αφρικανικής και αφγανικής καταγωγής και στη δεύτερη 16 άτομα από τη Συρία και το Αφγανιστάν.

Αφού ελεγχθούν όλοι από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, με βάση το πρωτόκολλο των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού covid 19, θα τεθούν σε 14ήμερη απομόνωση.

Από τις αρχές Μαΐου στη Λέσβο έφθασαν συνολικά πέντε βάρκες με 173 άτομα. Στα άλλα νησιά του βορείου Αιγαίου, οι ροές από τα μέσα του περασμένου Μαρτίου παραμένουν μηδενικές.