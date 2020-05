Ηράκλειο

Ένοπλος εισέβαλε σε μίνι μάρκετ

Οπλισμένος κουκουλοφόρος «μπούκαρε» στο κατάστημα και άρπαξε τις εισπράξεις. Ανθρωποκυνηγητό της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Στιγμές τρόμου έζησαν οι εργαζόμενοι αλλά και η ιδιοκτήτρια ενός μίνι μάρκετ στο Ηράκλειο καθώς έπεσαν θύματα ένοπλης ληστείας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όλα συνέβησαν το βράδυ της Παρασκευής, όταν ένα άτομο, φορώντας κουκούλα στο πρόσωπο, μπήκε στο μίνι μάρκετ στο Γιόφυρο και κρατώντας ένα μαχαίρι απείλησε να επιτεθεί στην 41χρονη ιδιοκτήτρια και τους δύο εργαζόμενους αν δεν του έδιναν τις εισπράξεις της ημέρας.

Η ιδιοκτήτρια άνοιξε την ταμειακή μηχανή αλλά και όσα χρήματα είχε μαζί της και έδωσε στον κουκουλοφόρο κλέφτη 720 ευρώ. Στη συνέχεια ο δράστης έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Αμέσως η 41χρονη ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο και έκανε μία πρώτη αυτοψία ενώ αναζητά τον κουκουλοφόρο δράστη.

Πηγή: cretapost.gr