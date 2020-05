Εύβοια

Ανατίναξαν χρηματοκιβώτιο τράπεζας (εικόνες)

Δεν έμεινε τίποτα όρθιο από την έκρηξη. «Σήκωσαν» πάνω από 250.000 ευρώ!

Δεν έμεινε τίποτα όρθιο στο υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στο Μαντούδι από την έκρηξη που προκάλεσαν άγνωστοι δράστες, οι οποίοι ανατίναξαν το χρηματοβώτιο τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Οι δράστες παραβίασαν την παραβίασε την πόρτα του υποκαταστήματος και ανατίναξαν το χρηματοκιβώτιο, αδιαφορώντας για το ΑΤΜ που υπάρχει στην είσοδό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το χρηματικό ποσό που αφαίρεσαν από το χρηματοκιβώτιο είναι πάνω από 250.000 ευρώ και οι έρευνες της Ασφάλειας Χαλκίδας βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα μέχρι στιγμής.

