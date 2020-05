Λασιθίου

Νέος σεισμός στην Κρήτη

Συνεχίζει να "κουνιέται" το νησί, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 14:44 στον θαλάσσιο χώρο νοτίως της Ιεράπετρας, στο Λιβυκό Πέλαγος.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το ακριβές επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 34 χλμ. νότια νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 6,9 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές.

Το πρωί, στις 06:40, άλλη μία σεισμική δόνηση μεγέθους 4.6 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σε υποθαλάσσια περιοχή του Νότιου Κρητικού Πελάγους.