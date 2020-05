Θεσσαλονίκη

Κλείδωσε την πολυκατοικία για να παγιδεύσει τους διαρρήκτες!

Ο άτυχος άνδρας δέχθηκε επίθεση από τους κακοποιούς. Πώς τους συνέλαβαν οι αστυνομικοί.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τέσσερις Έλληνες ηλικίας 23, 26, 22 και 23 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της συμμορίας», της ληστείας και της κλοπής.

Ειδικότερα, τρεις εκ των συλληφθέντων, διέρρηξαν μπαλκονόπορτα οικίας στην περιοχή της Καλαμαριάς και αφού εισήλθαν στο εσωτερικό της, αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ, διάφορα κοσμήματα και αντικείμενα.

Προσερχόμενος στο σπίτι του ο 48χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, αντιλήφθηκε την παρουσία των ανωτέρω και προκειμένου να ειδοποιήσει το κέντρο της Άμεσης Δράσης κλείδωσε την κεντρική θύρα της πολυκατοικίας, την οποία αφού παραβίασαν, επιτέθηκαν σε βάρος του προκειμένου να διατηρήσουν τα κλοπιμαία τους και τράπηκαν σε φυγή με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο όπου τους ανέμενε άλλο μέλος της συμμορίας.

Οι αστυνομικοί, μετά από έρευνες, εντόπισαν άμεσα στην περιοχή του Ευόσμου τα μέλη της συμμορίας τα οποία και τα συνέλαβαν με τη συνδρομή συναδέλφων τους της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Επιπλέον, συνελήφθη και ένας 38χρονος Έλληνας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της υπόθαλψης και αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, καθώς μέσα στο σπίτι του είχε κρύψει δύο μέλη της συμμορίας, προκειμένου να μην συλληφθούν, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρηματικό ποσό και κοσμήματα, μέρος των οποίων ανήκουν στον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος.

Έπειτα από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, κατασχέθηκαν από το όχημα που χρησιμοποίησαν οι ανωτέρω και από την κατοχή δύο εξ’ αυτών, κλειδιά που αφαιρέθηκαν από το σπίτι του 48χρονου, τέσσερα κινητά τηλέφωνα κ.α..

Από την περαιτέρω έρευνα, προέκυψε ότι τα μέλη της συμμορίας νωρίτερα, διέρρηξαν ένα ακόμη διαμέρισμα στην ίδια περιοχή.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ ερευνάται η εμπλοκή τους σε έτερα παρόμοια αδικήματα.

