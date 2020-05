Φωκίδα

Έπεσε από το μπαλκόνι ενώ έκανε δουλειές και σκοτώθηκε

“Βουτιά” θανάτου για μια άτυχη γυναίκα στην Φωκίδα...

Τραγωγική κατάληξη για 70χρονη στην Πολύδροσο (Σουβάλα) Φωκίδας.

Η άτυχη γυναίκα βρισκόταν σε φιλικό της σπίτι προκειμένου να βοηθήσει στο μάζεμα των χαλιών και γύρω στις 10:15’ το πρωί του Σαββάτου , κατά τη διάρκεια καθαρισμού στο μπαλκόνι, υποχώρησε ξύλινο κάγκελο με τη γυναίκα να βρίσκεται στο κενό και να πέφτει από ύψος περίπου 1,5 μέτρο.

Δυστυχώς από την πτώση χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι και παρά την κινητοποίηση όλων των ανθρώπων που βρίσκονταν κοντά, μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο Κέντρο Υγείας Αμφίκλειας όπου τελικά διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Για το τραγικό συμβάν ενημερώθηκε ο Αστυνομικός Σταθμός Γραβιάς του ΑΤ Άμφισσας – Δελφών, όπως μετέδωσε το lamiareport.gr.?