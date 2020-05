Αργολίδα

Κορονοϊός - Κρανίδι: Ανησυχία μετά το νέο κρούσμα στην δομή φιλοξενίας (βίντεο)

Τι καταγγέλλουν οι κάτοικοι και η Δημοτική Αρχή, φοβούμενοι για την δημόσια Υγεία. Ενημερώθηκε και η Εισαγγελία. Τι ζητούν από το Κράτος.