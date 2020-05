Φθιώτιδα

Οχιά δάγκωσε αγρότη

Ο 47χρονος διακομίστηκε επειγόντως στο Νοσοκομείο...

Στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας κατέληξε το μεσημέρι της Κυριακής, 47χρονος Λαμιώτης μετά από δάγκωμα οχιάς.

Ο 47χρονος καθάριζε το κτήμα του στον Άγιο Γεώργιο Πελασγίας, όπου χωρίς να το αντιληφθεί, ανάμεσα στα χόρτα βρισκόταν ένα φίδι το οποίο τον δάγκωσε στο γόνατο.

Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ένας φίλος του ανέλαβε την πρωτοβουλία να τον μεταφέρει προς Λαμία μέχρι τις Ράχες όπου και συναντήθηκαν με τους διασώστες προκειμένου να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η μεταφορά του στο Νοσοκομείο.

Γενικά ο 47χρονος παρά τον αρχικό πανικό, ήταν σε καλή κατάσταση, σύμφωνα με το lamiareport.gr.