Στις φλόγες διαμέρισμα πρώτου ορόφου (εικόνες)

Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στο κέντρο της Πάτρας, το βράδυ της Κυριακής.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, στην οδό Γεωργίου Ολυμπίου, στην Πάτρα, το βράδυ της Κυριακής.

Η φωτιά ξέσπασε, από άγνωστη αιτία, λίγο πριν από τις 22:00.

Η Πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο και εκκένωσε όλα τα διαμερίσματα από τους ενοίκους τους, καθώς ήταν πολύς ο καπνός.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να ελέγξουν άμεσα την φωτιά η οποία ξεκίνησε στο εσωτερικό του διαμερίσματος και ευτυχώς δεν επεκτάθηκε.

