Τρίκαλα

Αγροτικό “καρφώθηκε” σε κολώνα (εικόνες)

Σμπαράλια έγινε το αυτοκίνητο που έπεσε πάνω στην κολώνα, την οποία και έριξε κάτω.

Πάνω σε κολώνα κατέληξε ένα αγροτικό όχημα, όταν βγήκε εκτός πορείας.

Το τροχαίο συνέβη το βράδυ της Κυριακής στην είσοδο του χωριού Παραπόταμος, στα Τρίκαλα.

Το όχημα, για άγνωστους λόγους, εξετράπη της πορείας του, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε κολώνα ηλεκτρισμού, την οποία έσπασε.

Ο δυνατός κρότος που ακούστηκε μέχρι το χωριό, κινητοποίησε τους κατοίκους του χωριού, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο.

Στο σημείο έσπευσαν και οχήματα της Αστυνομίας, που απέκλεισαν το δρόμο, της πυροσβεστικής, που απεγκλώβισαν τον οδηγό και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον οδηγό στο Νοσοκομείο Τρικάλων.

Επίσης, συνεργείο τεχνικών της ΔΕΔΔΗΕ που έφτασε και αυτό στο σημείο, προχώρησε σε διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, μέχρι να αποκατασταθεί η κολόνα.

Η κατάσταση της υγείας του οδηγού δεν εμπνέει ανησυχία.

Πηγή: trikalaola.gr