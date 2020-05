Λέσβος

Τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου (εικόνες)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, οπότε και ένα όχημα βρέθηκε ανάποδα στο δρόμο.

Άγιο είχε ο οδηγός του οχήματος που βρέθηκε με τον ουρανό στο οδόστρωμα.

Το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, λίγο μετά τις 8:30 στο 5ο χιλιόμετρο Μυτιλήνης – Καλλονής.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο, κάτω από άγνωστες συνθήκες, προσέκρουσε σε προστατευτικό τοιχίο και αναποδογύρισε.

Το ευτύχημα είναι ότι δεν τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, φορούσε ζώνη.

Πηγή: stonisi.gr