Αργολίδα

Κορονοϊός: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την δομή στο Κρανίδι (βίντεο)

Μετά το νέο κρούσμα, φούντωσαν οι αντιδράσεις κατοίκων και επαγγελματιών, που ζητούν την άμεση απομάκρυνση της δομής.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έκαναν το πρωί της Δευτέρας επιχειρηματίες και κάτοικοι της Ερμιονίδας, ζητώντας την άμεση διακοπή της δομής φιλοξενίας στο Κρανίδι και την μεταφορά απο την περιοχή των αλλοδαπών που φιλοξενούνται σε αυτήν.

Κάτοικοι και τοπικές αρχές ένωσαν την φωνή τους στο λιμάνι στο Πόρτο Χέλι, σε ένδειξη διαμαρτυρίας προκειμένου να σταθεί η Πολιτεία στο πλευρό τους κιαι να γίνουν πράξη όσα τους υποσχέθηκαν οι αρμοδιοι για κλείσιμο της δομής επειδή δεν πληροί τις προϋποθέσεις, όπως τους είχε διαμηνύσει και ο Υπουργός Μετανάστευσης Νότης Μηταράκης, κάτι που πρέπει να γίνει, όπως τονίζουν πριν να είναι αργά και για την υγεία ολων όσοι φιλοξενούνται εκεί, αλλά και των κατοίκων με τους οποίους έρχονται σε επαφή.





'τρέμουν' για το τι θα γίνει εάν χρειαστεί να μπει σε νέα καραντίνα όλη η περιοχή. Επιχειρηματίες του τουρισμού και της εστίασης εκφράζουν φόβους για το τι θα γίνει σε περίπτωση διασποράς της νόσου, καθώς δεν έχουν ληφθεί επιπλέον μέτρα στη δομή, μετά το νέο κρούσμα που εντοπίστηκε την Παρασκευή, τονίζοντας ότι

Όπως σημειώνουν, τέτοια εξέλιξη θα επιφέρει τεράστιο πλήγμα στο τουριστικό προϊόν και της Ερμιονίδας, και της Πελοποννήσου, αλλά γενικότερα και της χώρας.





Το πρωί της Δευτέρας έφθσασε στην δομή στο Κρανίδι και κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, για να γίνουν έλεγχοι σε όσους διαβιουν στη δομή. Δεν ειναι γνωστό εαν θα εξεταστούν όλοι ή θα ληφθούν δείγματα από ομάδες που ανήκουν στις πιο στενές επαφές του ανηλίκου, ο οποίος βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

Βασικό αίτημα παραμένει η απομάκρυνση των μεταναστών και προσφύγων από την περιοχή. «Έχουμε κάνει τρομερή προσπάθεια να αναδείξουμε την περιοχή κι όλα αυτά κινδυνεύουν να ισοπεδωθούν», δήλωσε στον ΑΝΤ1 κάτοικος της περιοχής η οποία τόνισε ότι «όταν τελείωσε η καραντίνα αυτοί οι άνθρωποι βγήκαν έξω». Δεύτερος κάτοικος που μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», είπε πως «δεν έχει γίνει καμία ενημέρωση στους διαμένοντες, ενώ μετά τα πρώτα κρούσματα δεν ήρθε ξανά ο ΕΟΔΥ». «Η δομή είναι ακατάλληλη για να εντάξει τους ανθρώπους αυτούς στην κοινωνία», τόνισε ο ίδιος τονίζοντας ότι, η υπόσχεση από πλευράς Νότη Μηταράκη για μεταφορά της δομής σε άλλη περιοχή, «πηγάζει από το ότι ήρθε εδώ και είδε ότι τουρισμός και μεταναστευτικό δεν πάνε μαζί».