Λακωνία

Νεκρός σε τροχαίο οδηγός μηχανής (εικόνες)

Η μηχανή που οδηγούσε ο 39χρονος ακολούθησε "τρελή" πορεία μετά από προσπέραση.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε, το μεσημέρι της Δευτέρας, στο ύψος της ΔΕΥΑΛ, στη Λάρισα, σύμφωνα με το larissanet.

Συγκεκριμένα, μηχανή που οδηγούσε ένας 39χρονος, στην γέφυρα της ΔΕΥΑΛ, κοντά στον κυκλικό κόμβο, ακολούθησε "τρελή" πορεία μετά από προσπέραση.

Ακολούθως, ο δικυκλιστής έχασε τον έλεγχο και η μηχανή εξετράπη της πορείας της, με συνέπεια ο 39χρονος να εκτιναχθεί και να βρει τραγικό θάνατο, πέφτοντας στο οδόστρωμα.