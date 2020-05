Αργολίδα

Κορονοϊός: “Βράζει” το Κρανίδι για την δομή μεταναστών (βίντεο)

Διαμαρτυρία κατοίκων και επαγγελματιών, με αιχμή την δημόσια υγεία και την πιθανή απώλεια της τουριστικής περιόδου. Ακατάλληλο για διαμονή το ξενοδοχείο λένε και οι μετανάστες. Η καραντίνα έληξε δίχως επανέλεγχο για κορονοϊό, καταγγέλλει ο Δήμαρχος Ερμιονίδας.