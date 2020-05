Θεσσαλονίκη

Θανατηφόρο τροχαίο: μηχανή συγκρούστηκε με όχημα της ΕΛΑΣ

Τραγωδία στην άσφαλτο... Το χρονικό του θανατηφόρου τροχαίου. Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία.

Τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συγκρούστηκαν μοτοσικλέτα και φορτηγό της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών, με απολογισμό έναν νεκρό και δύο τραυματίες, ερευνά η υποδιεύθυνση τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη αργά χθες το βράδυ, στην εξωτερική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Ευκαρπίας και στο ρεύμα προς Αθήνα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 31 ετών συνεπιβάτης στη μοτοσικλέτα, ενώ τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο ο οδηγός του δικύκλου και ο οδηγός του αστυνομικού οχήματος.

Επρόκειτο για υπηρεσιακό φορτηγάκι της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών, στο οποίο δεν έχει γίνει γνωστό εάν επέβαιναν άλλα άτομα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Βραδινές ώρες χθες (25-05-2020) στην Εγνατία Οδό (ρεύμα προς Αθήνα), Χ.Θ. Α2Κ523-01 Ευκαρπία, δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 58χρονος ημεδαπός, συγκρούστηκε με φορτηγό της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών που οδηγούσε 41χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό 31χρονου ημεδαπού – συνεπιβάτη της μοτοσικλέτας και τον ελαφρύ τραυματισμό των δύο οδηγών. Προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης».