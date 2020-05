Θεσσαλονίκη

Άγρια επίθεση σε βάρος ημίγυμνου άντρα στη μέση του δρόμου (βίντεο)

Ομάδα νεαρών επιτέθηκε στον άντρα, ο οποίος δήλωσε στους αστυνομικούς ότι έπεσε θύμα ληστείας.

Σοκάρει η βιαιότητα της επίθεσης που δέχτηκε ένας 40χρονος Πακιστανός χθες το βράδυ στην οδό Μοναστηρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Ο ίδιος δήλωσε στους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο ότι έπεσε θύμα ληστείας. Στο βίντεο που εξασφάλισε το thestival.gr, διακρίνεται ο ίδιος να αμύνεται ημίγυμνος και μία ομάδα νεαρών αλλοδαπών να τον χτυπά στο σώμα και το πρόσωπο.

Το επεισόδιο, που εκτυλίσσεται στη μέση του δρόμου, αναγκάζει τους οδηγούς να περιμένουν καρτερικά τη λήξη του. Μέχρι να ενημερωθεί η Άμεση Δράση και να φτάσουν στο σημείο οι πρώτοι αστυνομικοί, οι νεαροί σκορπίστηκαν στα γύρω στενά.

Ακολούθησαν τέσσερις προσαγωγές, ωστόσο, δεν αποδείχτηκε η εμπλοκή κάποιου από τους προσαχθέντες στο συμβάν. Να σημειωθεί ότι ο 40χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές, ενώ έχει εκτίσει και ποινή φυλάκισης.

Οι κάτοικοι της οδού Μοναστηρίου και των γύρων οδών έχουν εκφράσει επανειλημμένα την αγανάκτησή τους για την κατάσταση που επικρατεί. Η Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης έχει ενισχύσει σημαντικά τη δύναμη που επιτηρεί την περιοχή. Παρά ταύτα, τα επεισόδια μεταξύ αλλοδαπών στην ευρύτερη περιοχή συνεχίζονται.