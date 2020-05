Ρεθύμνου

Στον εισαγγελέα ο “παιδεραστής του Ρεθύμνου” (βίντεο)

Είχε καταδικαστεί σε 401 χρόνια, αποφυλακίστηκε στα οκτώ και συνελήφθη εκ νέου.

Αναβολή ζήτησε και πήρε για την Πέμπτη 28/5/2020, ο παιδεραστής του Ρεθύμνου Ν.Σ. που οδηγήθηκε σήμερα το πρωί στον εισαγγελέα Γρεβενών μετά τη σύλληψή του, λίγες ημέρες μετά την αποφυλάκιση του από τις φυλακές Γρεβενών για παραβίαση του περιοριστικού όρου που του έχει επιβληθεί.

Ο Ν.Σ. είχε συλληφθεί επ’ αυτοφώρω στο Ρέθυμνο, τον Δεκέμβριο του 2011, για κατάχρηση σε ασέλγεια εις βάρος τριών ανηλίκων. Τον Μάιο του 2013 καταδικάστηκε για τις πράξεις του, κατάχρηση σε ασέλγεια και απόπειρα κατάχρησης, εις βάρος 36 παιδιών και είχε καταδικαστεί σε 401 χρόνια κάθειρξη ενώ το 2016 το Εφετείο του επέβαλε ακριβώς την ίδια ποινή, από τα οποία εκτιτέα, βάση νόμου, είναι τα 25 έτη.

Ο κατηγορούμενος αποφυλακίστηκε από τις φυλακές Γρεβενών, αφού εξέτισε μόλις, οκτώ χρόνια και πέντε μήνες κάθειρξης.

Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με το βούλευμα με βάση το οποίο έγινε δεκτή η αίτηση της αποφυλάκισής του ο κατηγορούμενος ήταν υποχρεωμένος να κυκλοφορεί στη Θεσσαλονίκη εντός του Δήμου Καλαμαριάς. Ωστόσο, εκείνος εντοπίστηκε στην περιοχή της Μενεμένης.