Αργολίδα

Κορονοϊός: νέα κρούσματα στο Κρανίδι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πληροφορίες ότι ετοιμάζεται υπουργική απόφαση για νέα καραντίνα.

Ακόμη τρία κρούσματα κορονοϊού, σε διαμένοντες στην δομή μεταναστών στο Κρανίδι επιβεβαιώθηκαν μετά την εξέταση των δειγμάτων που ελήφθησαν απο 120 άτομα τα οποία διαμένουν στο ξενοδοχείο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεδομένης της εξέλιξης, ως πρώτο μέτρο, ετοιμάζεται υπουργική απόφαση για νέα καραντίνα και απαγόρευση της κυκλοφοορίας εκτός ξενοδοχείου, των 470 αλλοδαπών κάθε ηλικίας, που διαμένουν σε αυτό.

Η εξέλιξη με τον εντοπισμό νέων κρουσμάτων επιβεβαιώνει δυστυχώς τις ανησυχίες των κατοίκων της περιοχής για την δημόσια υγεία, καθώς ουδείς γνωρίζει αν οι νέοι φορείς ειναι μεταξύ των μεταναστών που κινούνταν ελέυθερα στην περιοχή τις προηγούμενες ημέρες.

Περισσότερα σε λιγο...