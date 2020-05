Μαγνησία

Ζαγορά: Σε απόγνωση οι καλλιεργητές μετά τις ζημιές που προκάλεσε το χαλάζι (εικόνες)

Την άμεση ενίσχυση των πληγέντων παραγωγών ζητούν βουλευτές της ΝΔ από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ισχυρή χαλαζόπτωση σάρωσε το πρωί της Τρίτης το ανατολικό Πήλιο, προκαλώντας τεράστιες ζημιές στις καλλιέργειες.

Ακόμη και έξω από το Δημαρχείο της Ζαγοράς, το ύψος του χαλαζιού έφθασε τα 15 εκατοστά, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Παναγιώτης Κουτσάφτης.

Ο κ. Κουτσάφτης τόνισε ότι η χαλαζόπτωση ήταν το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί για τη μηλοκαλλιέργεια, καθώς τα μήλα είναι μικρά ακόμη στα δένδρα και σίγουρα επλήγησαν από το έντονο χαλάζι, κάτι που σημαίνει καταστροφή ακόμη και στο 100% της παραγωγής.

Όπως υπογραμμίζει το magnesianews.gr, η πολύπαθη περιοχή του ανατολικού Πηλίου επλήγη από χαλάζι τον Ιούλιο και τον Οκτώβριο του 2019, με αποτέλεσμα και πάλι οι μηλοπαραγωγοί να υποστούν ζημιές, ενώ οι βροχοπτώσεις ρεκόρ τα τελευταία χρόνια δημιουργούν συνεχώς προβλήματα με πλημμύρες και ανυπολόγιστες καταστροφές.

Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη, κατέθεσαν οι βουλευτές Μαγνησίας της ΝΔ, Χρήστος Μπουκώρος και Αθανάσιος Λιούπης, ζητώντας την άμεση ενίσχυση των πληγέντων παραγωγών του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου, αμέσως μετά τη σφοδρή χαλαζόπτωση που εκδηλώθηκε στο Ανατολικό Πήλιο και έπληξε το σύνολο των καλλιεργειών σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα και ιδιαίτερα το Πουρί, τη Ζαγορά και τη Μακρυράχη.

Όπως επισημαίνουν στην ερώτησή τους οι βουλευτές Μαγνησίας: «Η ισχυρή χαλαζόπτωση που έπληξε το πρωί της Τρίτης, 26 Μαΐου 2020, το Ανατολικό Πήλιο και ιδιαίτερα την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στο σύνολο των καλλιεργειών. Η σφοδρότητα της χαλαζόπτωσης και το μέγεθος του χαλαζιού ήταν πρωτοφανείς για την περιοχή, καταστρέφοντας τις καλλιέργειες των μήλων, των αχλαδιών, κερασιών, των κάστανων, καθώς και άλλων εποχιακών φρούτων, ζημιώνοντας σημαντικά τους παραγωγούς».

«Κρίνεται απαραίτητο», υπογραμμίζουν, «να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των αγροτών αυτών, ενδεχομένως και μέσω της πιθανής προκαταβολής ζημιάς με τη δήλωση ζημίας, δεδομένου ότι οι αγρότες θα προκαταβάλλουν τα ασφάλιστρα και μετά θα πληρωθούν».