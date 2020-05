Φωκίδα

Ο Παρνασσός σκεπάστηκε από χιόνια (εικόνες)

Από τον πρώιμο καύσωνα σε όψιμο χειμώνα μέσα σε λίγες ημέρες...

Ο καιρός άλλαξε και το πρώιμο καλοκαιράκι έχει υποχωρήσει δίνοντας λίγο ακόμη χρόνο για να έρθει η Άνοιξη.

Βροχές και καταιγίδες στα πεδινά με χαμηλές θερμοκρασίες συνθέτουν το σκηνικό των τελευταίων ωρών στην κεντρική Ελλάδα.

Μάλιστα στα ορεινά έπεσε και πάλι χιόνι όπως και στον Παρνασσό ζωγραφίζοντας με φθινοπωρινά χρώματα την ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: tvstar.gr