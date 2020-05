Φωκίδα

Άνθισε το ακάνθινο στεφάνι του Εσταυρωμένου στην Παναγία Φανερωμένη (βίντεο)

Με έκπληξη και δέος ο ιερέας του Ναού διαπίστωσε ότι το στεφάνι έβγαλε μικρά λουλουδάκια.

Δέος προκαλεί το γεγονός πως άνθισε το ακάνθινο στεφάνι που τοποθετήθηκε το βράδυ της Μ. Πέμπτης 2020 στην εικόνα του Εσταυρωμένου στον Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης στη Μανάγουλη Φωκίδας.

Το στεφάνι παρέδωσε στο ναό μια ηλικιωμένη το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης κάθώς η Θεία Λειτουργία είχε πραγματοποιηθεί χωρίς κόσμο λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό.

Με έκπληξη και δέος σήμερα ο Ιερέας του Ναού, ο νεωκόρος και οι ψάλτες αντίκρισαν πως το ξερό ακάνθινο στεφάνι, το οποίο ήταν κρεμασμένο στον Eσταυρωμένο μπροστά στην Αγία τράπεζα έβγαλε μικρά λουλουδάκια.

Ο Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης (Ζωοδόχου Πηγής) στη Μανάγουλη Φωκίδας λειτούργησε για πρώτη φορά την μεγάλη Εβδομάδα φέτος λόγω των εργασιών που γίνονταν στο Ιερό Ναό Κωνσταντίνου & Ελένης.

Πηγή: nafpaktianews.gr