Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: βρέθηκε πτώμα στο κέντρο της πόλης

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η σορός του άντρα βρισκόταν για πολλές ώρες στο σημείο πριν ειδοποιηθεί η Αστυνομία.

Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή της Ροτόντας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το πτώμα του άνδρα, εντοπίστηκε πλησίον του πάρκου στην οδό Μελενίκου.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η σορός του άνδρα βρισκόταν για ώρες εκεί.

Η Αστυνομία ερευνά όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες του θανάτου του.

Πηγή: thestival.gr