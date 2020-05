Φθιώτιδα

Ανήλικος διαρρήκτης “τρύπωσε” σε κατάστημα (βίντεο-ντοκουμέντο)

Δεν πρόλαβε να ανοίξει το κατάστημα εστίασης και έγινε στόχος διάρρηξης. Εικόνες από κάμερα ασφαλείας.

Στο στόχαστρο διαρρηκτών βρέθηκε κατάστημα εστίασης στη Λαμία.

Η κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον έναν από τους δύο ανήλικους Ρομά, που τα ξημερώματα “χτύπησαν” το μαγαζί. Όπως μεταδίδει το LamiaReport.gr, οι ανήλικοι “ποντικοί” έκοψαν τα σιδερένια κάγκελα από ένα παραθυράκι του καταστήματος, Ο ένας έκανε τον τσιλιαδόρο και ο άλλος μπήκε μέσα, με στόχο τα χρήματα που υπήρχαν στο ταμείο.

Ωστόσο, δεν στάθηκαν τυχεροί, αφού ο ιδιοκτήτης δεν είχε αφήσει χρήματα στην ταμειακή, πάρα μόνο κάτι ψιλά.