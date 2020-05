Λάρισα

Θανατηφόρο τροχαίο στην Λάρισα (εικόνες)

Μοιραία στάθηκε για έναν οδηγό ΙΧ η σύγκρουση με φορτηγό. Σοκάρουν οι εικόνες από το τροχαίο.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης έξω από τον Πλατύκαμπο στον δρόμο προς Αγιά στην Λάρισα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα Ι.Χ όχημα συγκρούστηκε με μικρό φορτηγό. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου.

Στο σημείο βρέθηκε περιπολικό της Αστυνομίας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.