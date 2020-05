Χανιά

Φρικτό τροχαίο: Οδηγός καταπλακώθηκε από διερχόμενο ΙΧ

Ο άτυχος άνδρας εκτινάχτηκε στο οδόστρωμα, κατά την σφοδρή πρόσκρουση του οχήματος που οδηγούσε σε πλαϊνό κράσπεδο.

Σε τραγωδία εξελίχθηκε το φρικτό τροχαίο, το οποίο συνέβη λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, στην εθνική οδό Χανίων-Κισάμου, κοντά στον κόμβο Ταυρωνίτη.

O Χανιώτης οδηγός, που είχε εκτιναχτεί στο οδόστρωμα και καταπλακωθεί από άλλο διερχόμενο αυτοκίνητο, υπέκυψε στα βαριά τραύματά του λίγες ώρες αργότερα.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το flashnews.gr, το τροχαίο συνέβη όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στο πλαϊνό κράσπεδο. Από την σφοδρή πρόσκρουση ο οδηγός - περίπου 70 ετών - εκτινάχτηκε έξω από αυτό και έπεσε στο οδόστρωμα.

Όμως, εκείνη την στιγμή ένα άλλο αυτοκίνητο που ακολουθούσε, παρέσυρε τον πεσμένο άνδρα και τον καταπλάκωσε.

Στο σημείο μετέβησαν πυροσβέστες, που ανασήκωσαν το όχημα και απεγκλώβισαν τον τραυματία, ο οποίος με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και άλλα τραύματα, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου μετά από λίγες ώρες εξέπνευσε.