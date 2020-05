Δωδεκανήσα

Ρόδος: εισαγγελική έρευνα για τον... λάθος νεκρό!

Ποιος ήταν τελικά ο άνδρας που θάφτηκε από την οικογένεια του 73χρονου, που αρχικά θεωρήθηκε νεκρός. Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία.

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα που διέταξε ο Εισαγγελέας για την υπόθεση με τον λάθος νεκρό στη Ρόδο! Πρόκειται για την υπόθεση που ξεκίνησε στις 24 Απριλίου, όταν σε υπόγειο οικοδομής στην περιοχή Μιχαήλ Πετρίδη εντοπίστηκε ένα πτώμα το οποίο μάλιστα ήταν σε προχωρημένη σήψη. Επειδή στην οικοδομή αυτή διέμενε ένας 73χρονος που έπασχε από σοβαρά προβλήματα υγείας και μπαινόβγαινε συνεχώς από το Νοσοκομείο με διακομιδές του ΕΚΑΒ, οι αρμόδιες αρχές θεώρησαν ότι πρόκειται για τον συγκεκριμένο.

Ειδοποίησαν λοιπόν την οικογένεια, στην οποία παρέδωσαν κλειστό το φέρετρο, λέγοντάς τους ότι πρόκειται για τον δικό τους άνθρωπο. Η ταφή έγινε δύο ημέρες μετά, από την οικογένεια. Ο ένας από τους γιους του επισήμανε ότι λόγω των μέτρων που είχαν παρθεί για τον κορονοϊό δεν τους επέτρεψαν να δουν το πτώμα. Οι εξελίξεις όμως που ακολούθησαν, ήταν πραγματικά απίστευτες: Ο πατέρας τους όχι μόνο δεν είχε πεθάνει, αλλά ζούσε και φιλοξενούνταν στο ίδρυμα χρόνιων παθήσεων στα Κολύμπια!

Ο νεκρός, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ήταν ένας φίλος του, ονόματι Κυριάκος 56 ετών ο οποίος διέμενε μαζί του το τελευταίο χρονικό διάστημα και τον οποίο δεν αναζήτησε κανείς!

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας και άρα ο Εισαγγελέας δεν έχει προχωρήσει σε εντολή εκταφής του πτώματος. Αν κάτι τέτοιο απαιτηθεί, θα γίνει μέσα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Για την ώρα λαμβάνονται καταθέσεις από τις αρμόδιες αρχές με ιδιαίτερη προσοχή για να διαπιστωθεί ποιος ευθύνεται για το τραγικό αυτό λάθος.

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεταινα υπάρξει σχετικό πόρισμα για την πραγματική ταυτότητα του ανθρώπου που ετάφη και για το αν υπάρχουν ευθύνες για όλα τα υπόλοιπα.

